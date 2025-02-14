Üsküdar'da hareketli gece: Toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı
Üsküdar’da iki binanın arkasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle binaların tedbir amaçlı olarak boşaltılmasına karar verildi.
Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında iki binanın arka tarafında eskiden taş ocakları olarak kullanılan arsaya doğru heyelan meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.
CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken 9 daire ve 3 dükkanın olduğu iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Boşaltılan dükkan ve daireler belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili konuşan Abdülkerim Düztaş, "Binaya ait arka kısımda bir bahçe var. Bahçe 1.5, 2 metre aşağıya doğru kaymış. AFAD ve polis ekipleri şu an burada. Herhalde mühürleyecekler, yarın bize bilgi verecekler" dedi.
HASARIN BOYUTU SABAH ORTAYA ÇIKTI
Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarına gittiği, bir kısmının ise civardaki otellere yerleştirileceği öğrenildi.
Havanın aydınlanması ile toprak kaymasının büyüklüğü ortaya çıkarken, çevre halkı tedirginlik yaşadı.
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