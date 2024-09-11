Üsküdar'da iş insanına suikast... Alaattin Çakıcı'dan açıklama: 'Her zaman ziyaretime gelirdi'

Yayınlanma: 11.09.2024 - 08:29

Güncelleme: 11.09.2024 - 08:37

Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle geldiği işyeri önünde caddede kendisini bekleyen bir kişi tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın Temel ile fotoğraflarının olması ve yakın olduklarının iddiası üzerine Çakıcı açıklama yaptı.

Çakıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Bugün işyerinin önünde öldürülen Kemal Çağlar TEMEL’in vefatına çok üzüldüm. Kendisini üç yıldan beri tanırım. Ziyaretime her zaman gelirdi. Benimle bir akrabalık bağı ve her hangi bir iş ilişkisi yoktu. Allah rahmet eylesin. Kamuoyuna saygılarımla."