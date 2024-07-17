ÖSO komutanlarından Alaattin Çakıcı'ya teknede ziyaret

Suç örgütü üyeliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı, Özgür Suriye Ordusu'nun komutanlarıyla teknede çekildiği fotoğrafı paylaştı. Çakıcı paylaşıma, "Tüm dünyadaki Türkmenlerin haklı davalarında yanında durmak Türkiye ve Dünya Türklerinin asli görevidir" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 23:59
ÖSO komutanlarından Alaattin Çakıcı'ya teknede ziyaret
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Alaattin Çakıcı, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Hamza Özel Kuvvetleri Komutanı Seyf Bolat ile Süleyman Şah Genel Komutanı Muhammet Cesim'i teknesinde ağırladı.

Çakıcı'nın özel yatına yapılan ziyarete ilişkin fotoğrafta, yemek masasında bir de kama yer aldığı görüldü.

Bu ziyareti X hesabından duyuran Çakıcı, şunları yazdı:

"ÖSO Hamza Özel Kuvvetleri Komutanı Seyf Bolat ve Süleyman Şah Genel Komutanı Muhammet Cesim ziyaretime geldiler. Tüm Dünyada ki Türkmenlerin haklı davalarında yanında durmak Türkiye ve Dünya Türklerinin asli görevidir. Rabbimin rahmeti inananların üzerine olsun."


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