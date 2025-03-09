Üsküdar'da kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülerle ilgili inceleme

Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde teravih namazını kadın ve erkeklerin aynı alanda kıldığı görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Üsküdar'da kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülerle ilgili inceleme
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AA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 10:37

Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."



Etiketler: #Üsküdar #teravih namazı

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