Teravih namazında doğalgaz skandalı: 16 kişi hastanelik oldu!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 08:35

Güncelleme: 02.03.2025 - 08:35

Dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi’nde bulunan Fatma Bacı Camii’nde, teravih namazı kılındığı sırada cemaatten rahatsızlananlar oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, caminin kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti. Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.