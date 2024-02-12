Üsküdar'da kontrolden çıkan araç kafeye girdi
İstanbul Üsküdar'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki kafeye girdi.
Üsküdar'da Küçük Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yoldan çıkarak bir kafeye girdi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hasara neden olan kaza sonrasında araç kafeden çıkarıldı.
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