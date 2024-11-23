Üsküdar'da lodosun etkisiyle dev dalgalar oluştu
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Üsküdar sahilinde dev dalgalar adeta kıyıyı dövdü. Oluşan dev dalgalar nedeniyle Salacak sahilinin alt yürüme yolunun kapatıldığı görüldü.
İstanbul'da lodos gece saatlerinde etkisini arttırmasıyla dev dalgalar oluştu.
Dev dalgalar sahil yoluna kadar taştı.
Taşmanın etkisiyle sahilin alt kısmı kapatılırken, bazı yurttaşları dalgaları arkasına alarak fotoğraf çektirdi.
Lodosun etkisiyle oluşan dev dalgalar, Üsküdar sahilinden görüntülendi.
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