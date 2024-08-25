Üsküdar'da motosiklet İBB aracına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Üsküdar, D-100 yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli, yol temizlik aracına çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 08:34
Üsküdar'da motosiklet İBB aracına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Kaza, saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi.

İddiaya göre, Üsküdar istikametine seyir halinde olan Yasin Tepe'nin kullandığı 20 V 0285 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İBB'ye ait yol temizlik aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Yasin Tepe ve Kaan Murat Ergün yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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