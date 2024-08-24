Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı

Yayınlanma: 24.08.2024 - 11:14

Güncelleme: 24.08.2024 - 11:14

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Şehit Ramazan Gönüllü Yaya Üst Geçidi mevkisinde meydana geldi.

Freni boşaldığı öğrenilen saman balyası yüklü TIR otomobile çarptı. Otomobili trafik işaret levhasına sıkıştıran TIR, kavşaktan geçmeye çalışan başka bir otomobile çarpıp devrildi.

Kazaya 6 araç daha karıştı. Kazada, 03 L 2245 plakalı otomobildeki Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, Sandıklı ve Dinar'daki hastanelere götürüldü.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hızla ilerleyen TIR'ın otomobile çarptığı, otomobili trafik işaret levhasına sıkıştırması ve kavşaktan geçmeye çalışan diğer otomobile çarpıp devrilmesi yer aldı.