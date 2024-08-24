Gyökeres hat-trick yaptı, Sporting 5-0 kazandı!
Portekiz Premier Lig'in 3. haftasında Sporting, deplasmanda Farense'yi 5-0 mağlup etti.
Portekiz Premier Lig'in 3. haftasında Sporting, deplasmanda Farense ile karşı karşıya geldi.
Sporting'e galibiyeti getiren golleri 27. 41. (penaltıdan) ve 66. dakikalarda Viktör Gyökeres, 69. dakikada Lucas Africo (kendi kalesine) ve 85. dakikada Marcus Edwards kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçını da kazanan Sporting, 9 puana ulaştı. Ligde 3 maçını da kaybeden Farense ise hala hanesine puan yazdıramadı.
Ligde bir sonraki hafta Sporting, Porto'yu konuk edecek. Farense ise deplasmanda Nacional ile karşı karşıya gelecek.
Spor Haberleri
- Arsenal, Aston Villa deplasmanında!
- Tottenham'ın rakibi Everton
- Manchester City'nin rakibi Ipswich Town
- Manchester United, Brighton deplasmanında
- Muslera'nın son durumu belli oldu!
- Süper Lig'den Belçika'ya transfer
- Gyökeres hat-trick yaptı, Sporting 5-0 kazandı!
- PSG, Montpellier'e gol oldu yağdı!
- U16 Kadın Milli Basketbol Takımı, Romanya'ya takıldı!
- Fatih Tekke: 'Beklediğimiz oyuncular var'
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Memleket partisi'nin 'kapılarını açtı'
- Seçmenler akla ilk gelen siyasetçiyi yanıtladı
- Beklenen Ferdi Kadıoğlu transferi gerçekleşti...
- İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor