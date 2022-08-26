Üsküdar'da sanal market olarak kullanılan binanın 2. kat zemini çöktü; 1 yaralı
Üsküdar'da sanal market olarak kullanılan binanın 2. kat zemini çöktü. 1 çalışan başından yaralandı.
Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi Şeker Maslak Sokak'ta iki katlı sanal marketin ikinci kat zemininde saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çökme oldu. Markette bulunan Ferhat Amil isimli çalışan başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sanal market çalışanı Batuhan Şahin, "İçeride kurye arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda gürültü koptu. Saniyelik bir olay zemin üzerimize yıkıldı. Biz dışarıya çıktık ama iç kısımlarda çalışan arkadaş vardı. O başından darbe aldı. Ambulans aldı. Durumundan haber alamadık ama bilinci yerindeydi. Daha haber alamadık" dedi.
Yaralının yardımına koşan Hakan Akdağ, "Bir anda sesler geldi. Bir kişinin kendisini dışarıya attığını gördüm. Tavan çökmüş durumdaydı. Yardıma gittik. Bir kişi kafasından yaralanmıştı. Yardımcı olmaya çalıştık. İtfaiye ve ambulans geldi. Kan içindeydi. Su verdik. Ambulans geldi aldılar ve götürdüler" diye konuştu.
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