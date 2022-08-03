İngiltere Premier Lig'den diz çökme eylemine düzenleme!
Uzun süredir uygulanmaya devam eden ırkçılığa karşı müsabaka öncesi diz çökme eylemleri hakkında karar veren İngiltere Premier Lig yönetimi, bu harekete sınırlama getirme kararı aldı.
İngiltere Premier Lig, uzun süredir uygulanan ırkçılığa karşı maç öncesi diz çökme eylemine sınırlama getirdi.
Ligde, "Siyahların Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketine destek vermek amacıyla, neredeyse tüm futbolcuların katılımıyla 2020 yılının haziran ayından bu yana oynanan maçlar öncesinde yapılan diz çökme eylemi, bu sezon sınırlı karşılaşmada uygulanacak.
Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada, takım kaptanları arasında yapılan görüşmelerin ardından bu yönde ortaklaşa karar alındığı ve eylemin, önemli maçlarda gerçekleştirilmesiyle daha etkili olmasının planlandığı belirtildi.
Diz çökme eylemi, bu sezon İngiltere Federasyon Kupası, İngiltere Lig Kupası finalleri, ligin ilk ve son hafta karşılaşmalarında ve ırkçılığa karşı düzenlenen kampanya dönemlerinde gerçekleştirilecek.
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