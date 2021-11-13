Üsküdar’da taksiciden gazeteciye çirkin saldırı
Üsküdar’da taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksi şoförü tarafından ’karşıya geçme’ gerekçesiyle araca alınmayınca taksiciyle tartıştı. Taksici, görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna vurarak küfürler etti. O anlar gazetecinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Olay, gece saat 01.15 sıralarında Üsküdar Altunizade’de meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek üzere taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksiciler tarafından ’karşıya geçme’ gerekçesiyle taksiye alınmadı. Taksiciyle tartışırken görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna taksici tarafından vuruldu, ardından küfürler savruldu.
O anlar gazetecinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksiye alınmadığı için 35 dakika yürüyen gazetecinin, daha sonra başka bir yerden taksiye binerek evine ulaştığı öğrenildi. Öte yandan gazetecinin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından taksiciye sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi.
15 dakika önce bu videoyu çektim. Altunizade'de 34 TBP 61 plakalı taksi dahil olmak üzere 7 taksi sadece karşıya gittiğini söylüyor ve yolcu almıyor. Üstüne de küfür ediyor.@ibbBeyazmasa @Mrt_Ongun @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/y92xKZ901W— fırat (@firatfstk) November 12, 2021
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