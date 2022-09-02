Üsküdar'da yıllardır süren otopark sıkıntısına çözüm

02 Eylül 2022 Cuma, 14:23

İBB, 150 Günde 150 Proje kapsamında ve 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Üsküdar’a büyük değer katan ve ilçenin havasını değiştiren Mimar Sinan Meydanı projesini yurttaşlarla buluşturdu.

Böylelikle, tarihi güzellikleri ve turistik cazibesiyle kentin önemli merkezlerinden biri olan Üsküdar, daha planlı ve düzenli bir görünüme kavuştu. Proje içerisinde yer alan ve İBB tarafından yapımı tamamlanan 956 araçlık Mimar Sinan Zemin Altı Otopark’ı da İSPARK tarafından sürücülerin kullanımına sunuldu. Üsküdar’da yıllardır yaşanan otopark sıkıntısına büyük çözüm getirecek 956 araçlık otopark ilçede yaşanan trafiğe de nefes aldıracak.

İSPARK’A PARK ET, METRO İLE DEVAM ET

İlçede hayata geçirilen büyük proje, 4 katlı 956 araçlık zemin altı otoparkı ve çevre dostu teknolojik uygulamalarıyla İstanbul’un en büyük yaşam merkezlerinden biri olacak. Meydanda; eğitim, sanat ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği tesisler de yer alıyor. İSPARK’ın hizmet vermeye başladığı 956 araçlık Mimar Sinan Zemin Altı Otoparkı’na araçlarını bırakan sürücüler “Park Et Devam Et” imkânlarından da faydalanabilecek.

Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde yer alan otopark; metro, Marmaray, vapur iskeleleri ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesinde bulunuyor. Araçlarını otoparka bırakan sürücüler yakın mesafede bulunan metroyu kullanarak Üsküdar’dan Çekmeköy güzergâhına, aktarma yaparak Kadıköy’e, gidebilecekler. Ayrıca Marmaray’ı ya da vapuru kullanarak Avrupa yakasına kolay ve rahat bir şekilde ulaşabilecekler.

İSPARK’ın kent genelinde binlerce aracın trafikten çekilmesini sağlayarak sürücüleri alternatif taşıma araçlarını kullanmaya teşvik eden “Park Et Devam Et” projesi yakıt ve zamandan tasarruf sağlayarak hem ekonomik hem de çevre dostu uygulama olarak öne çıkıyor.

30 AĞUSTOS COŞKUSUYLA İSPARK

İSPARK Mimar Sinan Zemin Altı Otoparkı açılış etkinliğinde, Kadıköy’de ve Eminönü’nde eş zamanlı olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı anmasına istinaden, ‘İSPARK’tan Sokağın Sesleri’ organizasyonu ile canlı müzik performansları sergilendi. İstanbul halkına 30 Ağustos ruhuyla müzik dinletileri gerçekleştirilen etkinliklerde müzisyenlerin icra ettikleri çeşitli marşlar ve şarkılar ile Zafer Bayramı coşkusu İSPARK otoparklarından sokağa taştı.