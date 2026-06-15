Üst düzey konfor sunan ECCO BIOM devrimi yeni 720 serisi ile devam ediyor

Yüksek teknoloji ve performans odaklı yaklaşımıyla spor kategorisinde ve günlük şehir hayatında standartları belirleyen global ayakkabı markası ECCO, teknoloji odaklı yeni nesil ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Markanın temelleri 2009 yılında 2.500 sporcunun ayakları taranarak atılan ve adını biyomekanik optimizasyondan alan imza teknolojisi BIOM®, vücudun doğal adımlarına karşı değil, onunla tam bir uyum içinde çalışmak üzere tasarlandı.

Yalın ayak koşuculardan ilham alınarak geliştirilen bu teknoloji; adımlarda denge, esneklik, ideal uyum ve üst düzey destek sunarak yürüyüş performansını maksimuma çıkarıyor. ECCO, 63 yıllık köklü tecrübesini bu biyomekanik başarıyla birleştirerek konforu ECCO BIOM® 720 koleksiyonu ile bir üst seviyeye taşıyor.

DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ ECCO ENCORE TEKNOLOJİSİ

Koleksiyonun en dikkat çekici bileşenlerinden biri olan ECCO ENCORE teknolojisi, ayakkabının dış tabanında stratejik olarak konumlandırılmış özel hava kanallarından oluşuyor. Bu yenilikçi yapı; verimli bir enerji geri dönüşü sağlarken, artırılmış nefes alabilirlik ve darbe emilimi gibi avantajları bir arada sunuyor. İlk giyildiği andan itibaren ayak anatomisini destekleyen model, gün boyu süren bir rahatlık hissi sağlıyor.

2026 İLKBAHAR/YAZ SEZONUNA DAMGA VURACAK İKİ YENİ MODEL

ECCO’nun 2026 ilkbahar/yaz koleksiyonunda hem kadınlar hem de erkekler için geliştirilen iki ana model öne çıkıyor:

ECCO BIOM 720 GTX: Çok yönlü ve su geçirmez yapısıyla dikkat çeken bu modelde, BIOM® ve ENCORE teknolojileri, GORE-TEX SURROUND® konstrüksiyonu ile birleşiyor. Islak hava koşullarına karşı üstün bir koruma ve dayanıklılık sunarken, yerleşik nefes alabilirlik özelliği sayesinde yılın dört mevsimi kullanıma olanak tanıyor.

ECCO BIOM 720 BREATHRU: Günlük kullanım için ideal bir yazlık sneaker olan bu model, hafif ve dayanıklı BREATHRU performans file üst yüzeye sahip. Ayaklardaki nem yönetimini mükemmel şekilde sağlayan model, yaz sıcaklarında bile maksimum ferahlık sunuyor.

Dünya genelinde yaklaşık 2200, Türkiye’de ise 14 mağazası bulunan ECCO'nun bu yeni koleksiyonu; ecco.com, ECCO mağazaları ve seçili satış noktalarında yerini aldı.