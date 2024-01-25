Üst geçitten atlayan kadına otomobil çarptı!

Esenler'de üst geçitten atlayan 24 yaşındaki Hatice A.'ya otomobil çarptı. Hatice A., olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 17:44
Üst geçitten atlayan kadına otomobil çarptı!
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İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı O-3 Otoyolu Birlik Mahallesi Fatih istikametinde saat 14.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; 24 yaşındaki Hatice A., yolun üzerinde bulunan üst geçitten aşağı atladı. Bu sırada bir otomobil, kadına çarptı. Hatice A., olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay nedeniyle otoyolun Aksaray yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Hatice A.'nın cansız bedeninin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


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