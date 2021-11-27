Üst geçitten atlayarak yaşamına son verdi, kazaya neden oldu
Kocaeli'de, D-100 Karayolu üzerindeki üst geçitten atlayan Mustafa Ü. (21) yaşamını yitirdi. Mustafa Ü.'ye çarpmamak için aniden fren yapan TIR’a ise arkadan gelen kamyon çarptı.
D-100 Karayolu İzmit Halkevi mevkinde bugün saat 07.30 sıralarında üst geçide çıkan Mustafa Ü., kendisini aşağı bıraktı.
Bu sırada yoldan geçen 41 HT 050 plakalı TIR'ın şoförü Turan Keskin, Mustafa Ü.’ye çarpmamak için aniden fren yaptı.
Arkadan gelen, sürücüsü öğrenilemeyen 41 DV150 plakalı kamyon ise TIR’a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ü.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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