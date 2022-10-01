İzmit'te kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmit'te D-100 Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce halk otobüsüne ardından durağa çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eray B. hayatını kaybederken, durakta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Serdar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eray B. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarına çarptıktan sonra takla atmaya başladı. Takla atarak ilerleyen otomobil önce halk otobüsüne ardından durağa çarptı.
Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Eray B. ile durakta bekledikleri sırada otomobilin çarptığı 2 kişiyi hastanelere kaldırdı.
Ağır yaralanan Eray B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen Eray B.'nin annesi ve babası büyük üzüntü yaşadı.
Eray B.'nin babası hurdaya dönen otomobilin önünde diz çöküp dakikalarca aracın enkazını izlediği görüldü.
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