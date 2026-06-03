Usta öğreticiler emeklerinin karşılığını alamıyor: Emeğin güvencesi yok!

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan binlerce usta öğretici, eğitim sisteminin görünmeyen yükünü taşıdıklarını belirterek seslerini duyurmaya çalışıyor. Okullarda, Halk Eğitim Merkezleri’nde, kurslarda ve atölyelerde görev yapan eğitim emekçileri; kadrolu olmayan emekçiler sistemin en kritik alanlarında aktif rol üstlendiklerini ifade ediyor. Sadece ders anlatmayan, okuma yazma öğreten, kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı sunan, gençlere meslek kazandıran, kısacası toplumun her kesimine dokunan eğitim emekçileri dezavantajlı bölgelerde eğitimin sürekliliğini sağlamaya çalışıyor. Buna karşın eğitim emekçiler gösterdikleri onca emeğin karşılığını alamıyor.

Ciddi hak kayıpları yaşadıklarının altını çizen usta öğreticiler eğitim sisteminin asli unsuru olarak görülmek ve emeklerinin değer bulduğu bir sistemde çalışmak istiyor. Emeğinin karşılığını alacağı kadrolu ve güvenceli bir statüye kavuşmayı bekleyen usta öğreticiler; ücret, izin, sosyal haklar ve özlük haklarının adil şekilde düzenlenmesini talep ediyor. Emeklilikte adalet talebini de dile getiren emekçiler mesleki itibarlarının korunmasını istiyor.

‘TAZMİNAT ÖDEMESİ YAPILAMAMAKTADIR’

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, usta öğreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin şubat ayında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e bir soru önergesi verdi. Kara, usta öğreticiler için Tekin’e; ‘Özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışma yapılmakta mı?’, ‘Aylık SGK primlerinin, çalıştıkları ders saatine bakılmaksızın 30 tam gün üzerinden yatması konusunda bir düzenleme planlanlanmakta mı?’ ‘Yıllarca aynı kurumda hizmet veren usta öğreticilerin kıdem tazminatı ve iş güvencesi sorununa bir çözüm getirilecek mi? sorularını yöneltti.

Kara’nın sorularına iki ay sonra yanıt veren Tekin, “Usta öğreticilerin girmiş oldukları ders saati süresine göre sigortaları aylık 30 günü bulabilmekte ve emeklilik hakkını elde edenler emekli olabilmektedirler. Usta öğreticilerin ek ders ücretleri, ‘Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 25. maddesi gereğince, görevin fiilen yapılmış olması halinde ödenmektedir. Bu nedenle fiilen görev yapılmayan dönemlerde usta öğreticilere ek ders ücreti ödemesi yapılamamaktadır. Usta öğreticiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89. maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmekte olup işçi statüsünde olmadıklarından herhangi bir tazminat ödemesi yapılamamaktadır” ifadelerini kullandı.