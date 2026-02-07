Usta sanatçı Atilla Tıknaz hayatını kaybetti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin emekli sanatçılarından Atilla Tıknaz, hayatını kaybetti.

Tıknaz için yarın (8 Şubat 2026) saat 12:30'da Kadıköy Süreyya Opera Binası'nda anma töreni düzenlenecek.

Tıknaz, törenin ardından Güzeltepe Birlik Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

"ACIMIZ TARİFSİZ"

Tıknaz'ın vefatına ilişkin İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acımız tarifsiz!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi olarak, kurumumuzun emekli koro sanatçılarından Atilla Tıknaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Büyük bir disiplinle ve işine olan tutkusuyla yıllarını İDOB'a adamış olan sanatçımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, İDOB korosundaki meslektaşlarına, dostlarına baş sağlığı dileriz.

Sanatçımızın cenaze töreni 8 Şubat Pazar günü saat 12:30'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Salonu'nda gerçekleşecektir."