Usta sanatçı Genco Erkal'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu: 'Bazı ölümler bir çağın kapanması gibidir...'

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden usta sanatçı Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Erkal'ın sosyal medya hesabından Nazım Hikmet'in 'Hoşça kalın dostlarım" şiirinin dizeleri paylaşıldı. Usta ismin ölümü, Türkiye'yi derinden üzdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:44
Usta sanatçı Genco Erkal'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu: 'Bazı ölümler bir çağın kapanması gibidir...'
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Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal 86 yaşında yaşamını yitirdi. 

Erkal'ın sosyal medya hesabından sabaha karşı Nazım Hikmet'in 'hoşça kalın dostlarım' şiirinin dizeleri paylaşıldı.

Paylaşımda, “Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda” sözlerine yer verildi.

ÖLÜMÜ TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Usta sanatçı Genco Erkal'ın 86 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından çok sayıda sanatçı, siyasetçi ve yurttaş sosyal medyada veda mesajları paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel paylaştığı mesajada, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Piyanist Fazıl Say ise, "Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı… Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü…" diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Genco Erkal için yayımladığı mesajda şunları yazdı:

"Hoşça kalın dostlarım benim” Koca bir çınardı Genco Erkal Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin."

SOSYAL MEDYADA GENCO ERKAL'A BÖYLE VEDA ETTİLER

İşte, sosyal medyada Genco Erkal'a veda paylaşımları...


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