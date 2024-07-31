Usta sanatçı Genco Erkal'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu: 'Bazı ölümler bir çağın kapanması gibidir...'

Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:44

Güncelleme: 31.07.2024 - 09:45

Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Erkal'ın sosyal medya hesabından sabaha karşı Nazım Hikmet'in 'hoşça kalın dostlarım' şiirinin dizeleri paylaşıldı.

Paylaşımda, “Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda” sözlerine yer verildi.

Hoşça kalın

dostlarım benim

hoşça kalın!

Sizi canımda

canımın içinde,

kavgamı kafamda götürüyorum.

Hoşça kalın

dostlarım benim

hoşça kalın...

Resimlerdeki kuşlar gibi

dizilip üstüne kumsalın,

mendil sallamayın bana.

İstemez... Tek hecesiz elveda.

. — GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) July 31, 2024

ÖLÜMÜ TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Usta sanatçı Genco Erkal'ın 86 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından çok sayıda sanatçı, siyasetçi ve yurttaş sosyal medyada veda mesajları paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel paylaştığı mesajada, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Piyanist Fazıl Say ise, "Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı… Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü…" diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Genco Erkal için yayımladığı mesajda şunları yazdı:

"Hoşça kalın dostlarım benim” Koca bir çınardı Genco Erkal Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin."

SOSYAL MEDYADA GENCO ERKAL'A BÖYLE VEDA ETTİLER

İşte, sosyal medyada Genco Erkal'a veda paylaşımları...

Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/ibNX7Uh8z8 — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 31, 2024

Genco Erkal bu sabah vefat etti.

En büyük sanatçımızı kaybettik.

Başımız sağolsun.

Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı…

Ondan çok şey öğrendim.

Türkiye onunla daha büyüktü…#fazılsay #gencoeekal pic.twitter.com/4dLjpk2LH6 — Fazıl Say (@fazilsaymusic) July 31, 2024

“Hoşça kalın dostlarım benim”



Koca bir çınardı Genco Erkal



Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/iGZrOUMNgx — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 31, 2024

Merhaba dedim, merhaba Levent dedi. Adımı biliyor dedim içimden, yaşayan en büyük Türk oyuncu, adımı biliyor! İyi ki senden duydum Nâzım’ı, Brecht’i. Sağ ol abi, şu çürümüş ortamda meslek büyüğüm olmandan, seninle aynı dili konuşmaktan hep onur duydum. Ben ölene kadar benimlesin pic.twitter.com/CxNihIG3oP — Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) July 31, 2024

Güle güle sanatın, inancın, mücadelenin ve dostluğun büyük insanı… #GencoErkal pic.twitter.com/NsoOVn79uc — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 31, 2024

Bazı ölümler bir çağın kapanması gibidir.

Ardından destanlar okunur.

İşte öyle bir ölüm. pic.twitter.com/lS0HJRbEpC — Özgün Emre Koç (@ozgunemrek) July 31, 2024

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetmiş.



Zifiri karanlıkta kandil gibiydi büyük usta.



Ruhu şad olsun pic.twitter.com/AzzoXQSX08 — Murat AĞIREL (@muratagirel) July 31, 2024

Nereye gitse götürüğü bir sevda, yiğit bir kavga oldu memleketi yüreğinde. Bir an bile düşünmeyi bırakmadığı halkını en çok sevenlerdendi.



Usta sanatçımız Genco Erkal'ı yitirdiğimizin haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/wQiTxdKw8l — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) July 31, 2024

DİSK'in ve işçi sınıfının kavga dostu, iş kardeşi, yoldaşı, usta tiyatrocu #GencoErkal'ı kaybettik. Yine görüşürüz yoldaş, yine görüşürüz... pic.twitter.com/Jy4d878T7Y — Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) July 31, 2024

Ülkemizin kıymetli sanatçılarından, Türk tiyatrosunun duayeni Genco Erkal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/89uwVjliEN — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 31, 2024

Bazı insanlar vardır..

Hiç aynı ana birlikte değmemişsinizdir..

Ancak zamanda kesişmenizi bile mutluluk sayarsınız..

Biz uyurken O da beyaz atına binip çekip gitmişler kervanına katılmış..

Her şey için teşekkürler güzel adam..

Güle güle büyük usta.. pic.twitter.com/OTQtLrg9oz — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) July 31, 2024

Hoşçakalın Genco Bey…. Her şey için teşekkürler…. Huzurla uyuyun…. #gencoerkal — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) July 31, 2024

Zor bir veda!

Her şey için teşekkür ederiz Genco Erkal!#GencoErkal pic.twitter.com/qCLONerNv4 — Yekta Kopan (@yektakopan) July 31, 2024

Hep en önde göğüslemiş ipi.

Aydın sıfatının kitabını yazmış. Üretmeyi, düşünmeyi asla bırakmamış

Doyumsuz bir oyuncu, bir daha gelmeyecek dev bir ruh.



İyi ki sizi tanıma şerefine nail olduk.

Her şey için binlerce kez teşekkürler #GencoErkal pic.twitter.com/eNFZshFx4O — ceylan ertem ?? (@ceylan_peace) July 31, 2024

Türk tiyatrosunun usta ismi #GencoErkal ‘ın vefatını üzüntüyle öğrendim.



Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı ve sabır dilerim. pic.twitter.com/V5ZcQzKg9q — Sinem Dedetaş (@sdedetas) July 31, 2024

Sabaha hüzünle uyandık.



Türkiye aydınlanmasının eşsiz neferlerinden, tiyatro ve sinemamızın büyük ustası #GencoErkal'ı kaybettik.



Türkiye'nin başı sağolsun.



Yine görüşürüz

dostlarım benim

yine görüşürüz…

Beraber güneşe güler,

beraber dövüşürüz… pic.twitter.com/n9pQ3kXuG5 — Veli Ağbaba (@veliagbaba) July 31, 2024

??Ah be!.. Bir #GencoErkal geçti bu dünyadan… Çok üzüldüm… Huzurla uyu ülkemin aydın yüzü… pic.twitter.com/nbSsJk3LEX — Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) July 31, 2024

Bazı sanatçılar için ölüm sadece bir duraktır.

Usta Genco Erkal Hakka yürüdü. Yüreğim en derinden yaralandı. Cesareti,duruşu ve tiyatromuza kattıkları ile önünde saygıyla eğiliyorum. Işıklarda uyu usta #gencoerkal pic.twitter.com/LHr2KyaKFO — Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) July 31, 2024

Tiyatro ve sinemamızın usta ismi #GencoErkal'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/6THdwcWsY1 — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) July 31, 2024

Bir güzel insana daha uğurlar olsun??#GencoErkal’ı kalbimize gömdük. Sanatını ve savaşımını unutmayacağız. Onu 83 yaşında mahkemelerde süründürenleri de unutmayacağız. Genco’nun ruhuna sevgimiz, hainlerin kaderine kinimiz eşlik ediyor, edecek… https://t.co/Txu3aUSRMm — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) July 31, 2024

Büyük usta Genco Erkal… İyi ki yaşadın, iyi ki vardın. Çok üzgünüz, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. pic.twitter.com/ezYrOJwkvj — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) July 31, 2024