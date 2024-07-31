Usta sanatçı Genco Erkal'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu: 'Bazı ölümler bir çağın kapanması gibidir...'
Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden usta sanatçı Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Erkal'ın sosyal medya hesabından Nazım Hikmet'in 'Hoşça kalın dostlarım" şiirinin dizeleri paylaşıldı. Usta ismin ölümü, Türkiye'yi derinden üzdü.
Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Erkal'ın sosyal medya hesabından sabaha karşı Nazım Hikmet'in 'hoşça kalın dostlarım' şiirinin dizeleri paylaşıldı.
Paylaşımda, “Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda” sözlerine yer verildi.
Hoşça kalın— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) July 31, 2024
dostlarım benim
hoşça kalın!
Sizi canımda
canımın içinde,
kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana.
İstemez... Tek hecesiz elveda.
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ÖLÜMÜ TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU
Usta sanatçı Genco Erkal'ın 86 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından çok sayıda sanatçı, siyasetçi ve yurttaş sosyal medyada veda mesajları paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel paylaştığı mesajada, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Piyanist Fazıl Say ise, "Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı… Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü…" diye yazdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Genco Erkal için yayımladığı mesajda şunları yazdı:
"Hoşça kalın dostlarım benim” Koca bir çınardı Genco Erkal Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin."
SOSYAL MEDYADA GENCO ERKAL'A BÖYLE VEDA ETTİLER
İşte, sosyal medyada Genco Erkal'a veda paylaşımları...
Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/ibNX7Uh8z8— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 31, 2024
Genco Erkal bu sabah vefat etti.— Fazıl Say (@fazilsaymusic) July 31, 2024
En büyük sanatçımızı kaybettik.
Başımız sağolsun.
Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı…
Ondan çok şey öğrendim.
Türkiye onunla daha büyüktü…#fazılsay #gencoeekal pic.twitter.com/4dLjpk2LH6
“Hoşça kalın dostlarım benim”— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 31, 2024
Koca bir çınardı Genco Erkal
Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/iGZrOUMNgx
Merhaba dedim, merhaba Levent dedi. Adımı biliyor dedim içimden, yaşayan en büyük Türk oyuncu, adımı biliyor! İyi ki senden duydum Nâzım’ı, Brecht’i. Sağ ol abi, şu çürümüş ortamda meslek büyüğüm olmandan, seninle aynı dili konuşmaktan hep onur duydum. Ben ölene kadar benimlesin pic.twitter.com/CxNihIG3oP— Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) July 31, 2024
Güle güle sanatın, inancın, mücadelenin ve dostluğun büyük insanı… #GencoErkal pic.twitter.com/NsoOVn79uc— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 31, 2024
Bazı ölümler bir çağın kapanması gibidir.— Özgün Emre Koç (@ozgunemrek) July 31, 2024
Ardından destanlar okunur.
İşte öyle bir ölüm. pic.twitter.com/lS0HJRbEpC
Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetmiş.— Murat AĞIREL (@muratagirel) July 31, 2024
Zifiri karanlıkta kandil gibiydi büyük usta.
Ruhu şad olsun pic.twitter.com/AzzoXQSX08
Nereye gitse götürüğü bir sevda, yiğit bir kavga oldu memleketi yüreğinde. Bir an bile düşünmeyi bırakmadığı halkını en çok sevenlerdendi.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) July 31, 2024
Usta sanatçımız Genco Erkal'ı yitirdiğimizin haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/wQiTxdKw8l
DİSK'in ve işçi sınıfının kavga dostu, iş kardeşi, yoldaşı, usta tiyatrocu #GencoErkal'ı kaybettik. Yine görüşürüz yoldaş, yine görüşürüz... pic.twitter.com/Jy4d878T7Y— Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) July 31, 2024
Ülkemizin kıymetli sanatçılarından, Türk tiyatrosunun duayeni Genco Erkal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 31, 2024
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/89uwVjliEN
Bazı insanlar vardır..— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) July 31, 2024
Hiç aynı ana birlikte değmemişsinizdir..
Ancak zamanda kesişmenizi bile mutluluk sayarsınız..
Biz uyurken O da beyaz atına binip çekip gitmişler kervanına katılmış..
Her şey için teşekkürler güzel adam..
Güle güle büyük usta.. pic.twitter.com/OTQtLrg9oz
Hoşçakalın Genco Bey…. Her şey için teşekkürler…. Huzurla uyuyun…. #gencoerkal— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) July 31, 2024
Zor bir veda!— Yekta Kopan (@yektakopan) July 31, 2024
Her şey için teşekkür ederiz Genco Erkal!#GencoErkal pic.twitter.com/qCLONerNv4
Hep en önde göğüslemiş ipi.— ceylan ertem ?? (@ceylan_peace) July 31, 2024
Aydın sıfatının kitabını yazmış. Üretmeyi, düşünmeyi asla bırakmamış
Doyumsuz bir oyuncu, bir daha gelmeyecek dev bir ruh.
İyi ki sizi tanıma şerefine nail olduk.
Her şey için binlerce kez teşekkürler #GencoErkal pic.twitter.com/eNFZshFx4O
Türk tiyatrosunun usta ismi #GencoErkal ‘ın vefatını üzüntüyle öğrendim.— Sinem Dedetaş (@sdedetas) July 31, 2024
Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı ve sabır dilerim. pic.twitter.com/V5ZcQzKg9q
Sabaha hüzünle uyandık.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) July 31, 2024
Türkiye aydınlanmasının eşsiz neferlerinden, tiyatro ve sinemamızın büyük ustası #GencoErkal'ı kaybettik.
Türkiye'nin başı sağolsun.
Yine görüşürüz
dostlarım benim
yine görüşürüz…
Beraber güneşe güler,
beraber dövüşürüz… pic.twitter.com/n9pQ3kXuG5
??Ah be!.. Bir #GencoErkal geçti bu dünyadan… Çok üzüldüm… Huzurla uyu ülkemin aydın yüzü… pic.twitter.com/nbSsJk3LEX— Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) July 31, 2024
Bazı sanatçılar için ölüm sadece bir duraktır.— Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) July 31, 2024
Usta Genco Erkal Hakka yürüdü. Yüreğim en derinden yaralandı. Cesareti,duruşu ve tiyatromuza kattıkları ile önünde saygıyla eğiliyorum. Işıklarda uyu usta #gencoerkal pic.twitter.com/LHr2KyaKFO
Tiyatro ve sinemamızın usta ismi #GencoErkal'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) July 31, 2024
Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/6THdwcWsY1
Bir güzel insana daha uğurlar olsun??#GencoErkal’ı kalbimize gömdük. Sanatını ve savaşımını unutmayacağız. Onu 83 yaşında mahkemelerde süründürenleri de unutmayacağız. Genco’nun ruhuna sevgimiz, hainlerin kaderine kinimiz eşlik ediyor, edecek… https://t.co/Txu3aUSRMm— Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) July 31, 2024
Büyük usta Genco Erkal… İyi ki yaşadın, iyi ki vardın. Çok üzgünüz, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. pic.twitter.com/ezYrOJwkvj— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) July 31, 2024
Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu, topluma sanatıyla ışık tutan büyük sanatçı Genco Erkal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) July 31, 2024
Değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. pic.twitter.com/tmxBjHYnE9
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