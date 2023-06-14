Genco Erkal belgeselinin Netflix'te yayınlanacağı tarih belli oldu
Türk tiyatrosunun duayen ismi Genco Erkal’ın hayatını anlatan GENCO belgeseli 17 Haziran Cumartesi Netflix’te yayına girecek.
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın 2021 yılında ilk gösterimi yapılan GENCO belgeseli küresel dijital yayın platformu Netflix’te yayına girecek. Genco Erkal, belgeselin 17 Haziran Cumartesi günü yayına gireceğini söyledi.
Erkal’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
“Beklenen gün geldi! GENCO belgeselini ne zaman ekranlardan izleyeceğiz sorularına artık kesin cevabı verebiliyoruz. ENKA Sanat sponsorluğunda hazırlanan, 2021 yılında ilk gösterimleri yapılan GENCO belgeselİ 17 Haziran Cumartesi Netflix’te yayına giriyor. Yönetmen: Selçuk Metin”
Beklenen gün geldi! GENCO belgeselini ne zaman ekranlardan izleyeceğiz sorularına artık kesin cevabı verebiliyoruz. ENKA Sanat sponsorluğunda hazırlanan, 2021 yılında ilk gösterimleri yapılan GENCO belgeselİ 17 Haziran Cumartesi Netflix’te yayına giriyor. Yönetmen: Selçuk Metin pic.twitter.com/zPFRIoIQHv— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) June 13, 2023
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