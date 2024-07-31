Özgür Özel'den 'Genco Erkal' için başsağlığı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, usta sanatçı Genco Erkal'ın ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı paylaştı.
Bir süredir kan kanseri tedavisi gören, Türk tiyatrosunun en büyük isimlerinden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Genco Erkal'ın ölümünün ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."
Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/ibNX7Uh8z8— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 31, 2024
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