Usta sanatçı Zihni Göktay için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören... İmamoğlu'ndan duygulandıran mesaj: 'Kendimi şanslı hissediyorum'

Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Zihni Göktay için veda töreni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapıldı.

Törene, başta Göktay ailesi ve sevenleri olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncuları ve çok sayıda sanatçı dostu katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden taziye mesajı gönderdi. İmamoğlu'nun mesajını İBB Başkanvekili Nuri Aslan okudu.

"ZİHNİ GÖKTAY, KÖKLERİ BU TOPRAKLARIN KÜLTÜRÜNE VE GELENEĞİNE UZANAN KOCA BİR ÇINARDI"

İmamoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü tiyatroya adayan, usta sanatçımız Zihni Göktay’ın vefatını öğrenmekten büyük bir üzüntü duydum. Zihni Göktay kökleri bu toprakların kültürüne ve geleneğine uzanan koca bir çınardı. Geleneksel tiyatromuzun en büyük, en kıymetli temsilcilerindendi. Anadolu’nun, İstanbul’un zengin kültüründen beslendi; sanatsal üretimiyle topluma nefes oldu. Ardında can verdiği birbirinden değerli karakterler, unutulmaz eserler, kahkahalar, hatıralar, alkışlar, yoğun bir sevgi ve sonsuz bir saygı bıraktı."

"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN BÜYÜK USTA"

"Zihni Göktay Doğu ile Batı, gelenek ile gelecek arasında bir köprüydü. Büyük bir usta olarak ardından gelen genç sanatçılara deneyimlerini aktarmak konusunda çok cömertti. Zarafeti ve iş disipliniyle her zaman örnek bir sanatçı kimliğini ortaya koymayı başardı. Değerli Zihni Göktay’la tanışmış, teşrik-i mesaide bulunmuş olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. İstanbul Şehir Tiyatrolarının büyük emektarı, tiyatromuzun usta ismi merhum Zihni Göktay’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Yattığın yer incitmesin büyük usta! Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı!"

"HEPİMİZİN AKLINDA, KALBİNDE YER EDİNDİ"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise konuşmasında şunları söyledi:

"Saygıdeğer Göktay Ailesi, Türk Tiyatrosunun Kıymetli Mensupları, Değerli İstanbullular; bugün çok büyük bir ustayı, Zihni Göktay’ı sonsuzluğa uğurluyoruz. Türk tiyatrosunun duayeni 81 yaşında aramızdan ayrıldı ve 66 yıl boyunca sahnede kaldı. Ömrünü sanata adadı. Hepimizin aklında, kalbinde yer edindi. Ve tüm bunları yaparken bir kez olsun nahifliğinden, mütevazılığından vazgeçmedi. Büyük ustayı düşündüğümde aklıma meyve dolu ağaçlar geliyor. Çünkü ancak meyvesi olan ağacın başı eğiktir. Bilgisiyle, birikimiyle bize hep örnek olduğu için teşekkür ediyorum."

"TİYATROMUZUN VE MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN!"

“Lüküs Hayat” dediğimizde aklımıza ilk Zihni Göktay’ın yüzü geldi. Pek çok filmde sesini duyduk; onu sokakta gördüğümüzde, “Ağabey” diye sarıldık. Nice karakterler onun nefesiyle can buldu, nice kuşaklara tiyatro sevgisi ilk kez ondan aşılandı. Bizi bize anlattı. Onunla güldük, onunla hüzünlendik, onunla düşündük. Bizler, onun karakterlerinde kendimizi, ağabeyimizi, babamızı, dostumuzu gördük. Tam 53 yıl boyunca İBB Şehir Tiyatroları çatısı altında görev yaptı. Muhsin Ertuğrul’un açtığı o büyük yolda, usta-çırak geleneğinin en sadık koruyucularından biri olarak bu kuruma ömrünü verdi.

Şehir Tiyatroları'nın asırlık hafızası oldu. Dile kolay; bu sahnelerde tam 72 farklı oyunda, binlerce kez perdenin açılmasını sağladı. Adını, kalplerimize altın harflerle yazdırdı. Ve bu yalan dünyadan bir kuş tüyü hafifliğiyle göçüp gitti. Arkasında sanatla dolu bir ömrü miras bırakarak. Bazı insanlara öldü denmez. Yaşadı denir. İyi ki bu topraklarda yaşadı. İyi ki bizimle yaşadı. Huzurla uyu büyük usta. Ruhun şad olsun. Tiyatromuzun ve milletimizin başı sağ olsun."

"BU YAZIDA ZATEN ONUN YAŞAM FELSEFESİNİ, SANATINA OLAN AŞKINI VE AİLESİNE OLAN BAĞLILIĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Törende konuşan Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay, babasının kendisine yazdığı mektubu okudu.

Zeynep Göktay'ın mektubu şöyle:

"Ben babam gibi güzel konuşamadığım için onun bana bu mesleğe adım attığımda bana yazdığı yazıyı okuyacağım. Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini, sanatına olan aşkını ve ailesine olan bağlılığını göreceksiniz. Hem de kendi ağzından dinlemiş olacaksınız. Yazı burada ama ben tekrar deşifre ettim, bir hatam olduysa affola. ‘Bana da 40 yıl önce babacığım destek olmuştu bu tattığım, bin bir zorluklarına rağmen seçmekte asla pişman olmadığım bu güzel sanatta ilk adımı atmak için. Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana 'Yolun açık olsun' diyorum güzel kızım. Yalnız, başa güreş. Amacın daima zirve olsun. En iyisini olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece.

Dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan azimle çalışmak gerek. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Çalışan kadın olmak daha da zor. Çalışan tiyatrocu kadın olmak çok daha zor. Tiyatocu evli kadın olmak çok çok zor. Tiyatrocu, evli ve anne bir kadın olmak çok çok çok daha zor. Ben senin hepsini göğüsleyeceğine inanıyorum. Kendine ve seyircine olan saygın, tiyatroya olan saygının temelidir. Bunlar seni yükseklere çıkaracaktır. Şimdilerde 'Zihni Göktay'ın kızı Zeynep' diyorlar. İleride 'Zeynep Göktay'ın babası' desinler bana. Bu ülkede insanlar maalesef işini, eşini, aşını seçme özgürlüğüne kağıt üzerinde sahip gibi görünüyorlarsa da gerçek hayatta bu böyle olmuyor.

Sen ilkini doğru seçtin, ikincisini de doğru seçeceğinden kuşkum yok. Zaten başta ikisini doğru seçersen aşını da seçme özgürlüğüne sahip oluyorsun. Zeynep'im unutma, ben ve annen öldüğümüz gün bile sahneye çıkmak zorundasın. Ölümümüzü yaz tatiline getirmek elimizde değil' Getirdin ama. ‘Bu böyle bir sanattır. Güzellikler, şans, başarı, sağlık, mutluluklar geleceğinde ve ilerleyeceğin yolda sana yardımcı olsun. Yoluna halı olsun ki ayakların bu dikenli yolda incinmesin. Hadi rastgele. Babişkon ‘ Ben başka bir şey söyleyemeyeceğim."

"ZİHNİ GÖKTAY BÜYÜK BİR SANATÇIYDI"

Sinema ve Tiyatro oyuncusu Hikmet Körmükçü, Zihni Göktay'ın büyük bir sanatçı olduğunu söyleyerek, "53 yıl bir ömrün belki yarısından fazlası. Bir sürü oyunlarda birlikte oynadık. Ağladık, güldük. Çok sevindik, bazen mutsuz olduk, bazen çok mutlu olduk. Hep birbirimize destek olduk. O kadar çok şey anlattılar ki onun hakkında. Bana çok fazla söz kalmadı zaten. Zihni Göktay büyük bir sanatçıydı. Dosttu, arkadaştı. Onun şakalarını çok özleyeceğim. Fıkralarını özleyeceğim. Sahnede beni deli etmesini özleyeceğim. Hiç yakışmıyor ona. Bu şekilde olmayacaktı sahnede. Herkesin başı sağ olsun, evlatlarının başı sağ olsun" diye konuştu.

Oyuncu Hakan Altıner, "28 Ekim gecesi burada Köşe Başı oyunu Zihni Göktay için perde açacak. Ruhu şad olsun" dedi.

Anma töreninin ardından usta oyuncu Zihni Göktay'ın cenazesi, salondakilerin gözyaşları ve alkışları eşliğinde omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.

Usta sanatçının cenazesi, Şakirin Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacak.