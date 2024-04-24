Üstün Ergüder kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Üstün Ergüder hangi okullardan mezun oldu?

Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:32

Güncelleme: 24.04.2024 - 10:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasının ardından okulda sular durulmuyor. Bu kez de Boğaziçi Üniversitesi’nde ilk kez seçimle göreve gelen rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, okula alınmadı. Peki, Üstün Ergüder kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Üsütn Ergüder hangi okullardan mezun oldu?

ÜSTÜN ERGÜDER KİMDİR?

Üstün Ergüder, 1937 yılında doğdu. 1948-1957 arasında Robert Kolej'de eğitim gördü. Yükseköğrenimini 1961 yılında Manchester Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1961-1962 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde asistan olarak çalıştı. Syracuse Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora yaptı.

1969'da Robert Kolej Yüksekokulu'nda (sonradan Boğaziçi Üniversitesi oldu) öğretim üyesi olarak göreve başladı. 1974-1975 yıllarında Michigan Üniversitesi’nde, 1983-1984'te Binghamton’daki New York Eyalet Üniversitesi’nde, 1984 yılında Syracuse Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde İdari Bilimler Fakültesi Uygulamalı Araştırmalar Enstitüsü Direktörlüğü (1979-1981), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı (1982-1983), Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü (1978-1981 ve 1986-1989), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı (1989-1992) yaptı. Ağustos 1992 ve Ağustos 2000 tarihleri arasında iki dönem rektör olarak görev yaptı. 1 Eylül 2000'de emekli oldu.

2013 yılına kadar Sabancı Üniversitesi'nde ders verdi; üniversitenin İstanbul Politikalar Merkezi'nin direktörü olarak görev yaptı.[6] 2010 yılında kendisine Sabancı Üniversitesi tarafından emeritus öğretim üyesi unvanını verildi.

2004 yılında Bologna'daki Magna Charta Akademik Özgürlük ve Kurumsal Özerklik Gözlemcilik Konseyi'ne üye seçildi, 2000-2013 arasında başkanlığını yaptı. Avrupa Üniversiteler Birliği Kalite Değerlendirmesi Komisyonu uzmanı olarak Avrupa’daki çeşitli üniversitelerin değerlendirilmesine katıldı.

Çeşitli dönemlerde AIESEC Türkiye Danışmanlar Yüksek Kurulu Başkanlığı,[8] Robert Kolej Mezunlar Derneği Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Reformu Girişimi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığı (2000-2016), Koç Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Kadir Has üniversitelerinin Mütevelliler Heyeti Üyeliği; Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuş veya bulunmaktadır.

ÜSTÜN ERGÜDER'İN ÖZEL YAŞAMI

Oyuncu Canan Ergüder ve iş insanı Faika Ergüder'in babasıdır.