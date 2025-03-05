'Usulsüz diploma' soruşturması... Ekrem İmamoğlu ifade verdi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'usulsüz diploma' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne geldi. İmamoğlu, savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'usulsüz diploma' iddialarına ilişkin hakkında, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere bugün avukatlarıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.
ADLİYEDEN AYRILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #diploma #ifade #Soruşturma
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