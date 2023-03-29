Usulsüz otoparkçı suçüstü yakalandı
Adana'da kamuya açık alanda usulsüz otopark hizmeti veren İ.U., gizli kamerayla kendisini kayıt altına alan polis ekipleri tarafından yakalandı. İ.U. hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart'ta, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde valelerin ücret karşılığı, kamuya açık alanda usulsüz otoparkçılık yaptığı ihbarıyla harekete geçti.
Ekipler, araçla Şinasi Efendi Caddesi'ne yaka kameraları açık şekilde giriş yaptı. Polis, kamuya açık alandan para alan İ.U. ile 30 lira karşılığında aracın park edilmesine yönelik anlaşma yaptı.
GÖZALTINA ALINDI
Valenin aracı yönlendirdiği sırada polis, kimliklerini gösterip İ.U.'yu gözaltına aldı. Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürülen İ.U., ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcılığınca hakkında adli işlem başlatıldı.
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