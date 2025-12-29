Üvey babası annesini katletmişti: Rojbin, 2 kardeşine vasi oldu

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 27 Kasım 2024'te; ilk evliliğinden 3 çocuğu bulunan Hale Akbaş Poyraz ile 3 çocuğunun babası eşi Abdullah Poyraz arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Poyraz, yanındaki tabancayla Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti.

Hale Akbaş Poyraz yere yığıldı, Abdullah Poyraz ise tabancayı bırakıp, evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine gidip, 'Eşimi vurdum' diyerek, teslim oldu. Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sırasında eve gelen kızı Rojbin A., "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu, o şerefsiz annemi öldürdü" diyerek gözyaşı döktü.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ensesinden vurulduğu belirlenen Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

EŞİNİN CEBİNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ

Hale Akbaş Poyraz'ın 15'inci yaş gününe giren ilk eşinden olan kızının doğum günü kutlamaları için hazırlık yaptığı öğrenildi. Poyraz'ın 4 küçük çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah Poyraz ise tutuklandı.

Abdullah Poyraz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayetin nasıl işlendiğine dair detaylar, iddianamede yer aldı. Abdullah Poyraz, eşinin çantasına dinleme cihazı yerleştirdiğini itiraf etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Tutuklu sanık Abdullah Poyraz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Üvey babasından şikayetçi olan Rojbin A., devlet koruması altına alınan 2 kardeşinin vasisi olarak atandı.

Rojbin A., "Kardeşlerime vasi oldum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Olayı adalete bırakıyorum. Şikayetim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sanık Poyraz, "Kendime avukat tutacağım, bu nedenle bana süre verilmesini istiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.