Uygulama noktasında durdurulan TIR'da 35 düzensiz göçmen yakalandı!
Erzincan’da uygulama noktasında durdurulan TIR'da yapılan aramada Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı. TIR sürücüsünün de tutuklandığı aktarıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu ortak çalışma sonucunda 34 plakalı TIR durdurularak inceleme yapıldı.
TIR içerisinde yapılan incelemede, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen olduğu görüldü. Araç sürücüsü R.Z., adlı şahsa Göçmen Kaçakçılığı yapmak suçundan işlem yapılarak Erzincan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
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