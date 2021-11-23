Uygur Türkü Ömer Faruh’un küçük kızları Çin’de kaldı

23 Kasım 2021 Salı, 04:00

Çin’den Türkiye’ye gelerek Türk vatandaşlığı alan Uygur Türkü Ömer Faruh’un, 5 ve 6 yaşlarındaki iki kızının Çin’de bir toplama kampında tutuldukları iddia edildi. Çocuklarından dört yıldır haber alamayan Faruh, kızlarının getirilmesi için Türk hükümetinin girişimlerde bulunmasını istiyor. Faruh, “Türkiye’ye geldikten sonra ailemi ve eşimin ailesini Çin toplama kampına aldılar. İki kızım kayınvalidemin yanındaydı. Dört yıldır seslerini duymuyorum. Şuan nasıl bir durumda olduklarını da bilmiyorum” dedi.

Yatırım yapmak üzere abileri ile Türkiye’ye gelen Uygur Türkü Ömer Faruh, yıllardır Çin’in alıkoyduğu kızlarına kavuşmayı bekliyor. 2016’da Doğu Türkistan’dan Arabistan’daki okuluna giden Ömer Faruh, geride eşini ve dört çocuğunu bıraktı. Arabistan’a gittikten iki ay sonra eşinden telefon alan Faruh, “İki ay sonra eşim beni arayarak polislerin bütün Uygurların pasaportlarını toplamaya başladığını haber verdi. Ben pasaportu olan iki kızımı ve eşimi oradan çıkardım. Kalan iki kızımın pasaportu yoktu, o yüzden kayınvalideme bırakmak zorunda kaldık. Türkiye’ye geldikten sonra Çin hükümeti benim ve eşimin ailesini toplama kampına aldı” dedi.

"TÜRKİYE’YE İADE ETSİNLER"

Faruh, dört yıldır ailelerinden ve kızlarından haber alamadığını dile getirerek “Büyük kızım Zahide Faruh ve küçük kızım Zarife Faruh’un dört seneden fazla zamandır sesini bile duyamıyorum. Kızlarımı kucağıma alamıyorum. Şu an iki kızımın nerede, nasıl bir durumda olduğunu dahi bilmiyorum. Eşimin gözünde her gün yaş kurumuyor. Ben bir Türk vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyetimizden kızlarımın Türkiye’ye getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmasını, suçsuz yere hapse atılan abilerimin Çin’in zindanlarından kurtulması için diplomatik girişimlerde bulunmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Faruh şöyle devam etti:

“2019 istisnai vatandaşlıkla başvurdum. 2020’de bütün kızlarımla birlikte vatandaşlığa kabul edildim. Vatandaşlıkla kabul olduktan sonra kızlarımı getirmek için Dışişleri Bakanlığı’na başvurdum, tez zamanda cevap verdiler ve girişimleri başlattılar. Ancak bügüne kadar hiçbir sonuç yok. Kızlarımdan bir haber alabilmek umuduyla Çinli yetkililere de başvurdum. Fakat sonuçsuz kaldı. Çin hükümetinin kızlarımı Türkiye’ye iade etmesini istiyorum.”