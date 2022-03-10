Uykusuz’dan ‘ayçiçek yağı’ kapağı
Mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında stok konusunun gündeme geldiği ayçiçek yağına yer verdi.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında bir anda zincir marketlerde iki katı fiyatına satılmaya başlayan ve stok konusunun gündeme geldiği ayçiçek yağına yer verdi.
Dergi, kapaktaki karikatüre "Yağ stoklarında yaşanan krizin ardından internette 36 ay vade ile ayçiçek yağı satışlarının başladığı ortaya çıktı" notunu düştü. Uykusuz'un bu haftaki kapağı şöyle:
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