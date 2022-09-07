Uykusuz'dan Diyanet'e 'vadesiz hesap' göndermesi

Uykusuz dergisi, iktidarın "Kur Korumalı Mevduat Hesabı" çalışmasına da gönderme yaparak Diyanet'in son fetvasını eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 07:58
Uykusuz'dan Diyanet'e 'vadesiz hesap' göndermesi
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Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Diyanet'in "Vadesiz hesap dinen uygun değildir" fetvasını son sayısının kapağına taşıdı.

Diyanet, “Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir” sorusuna “Zorunluluk olmadıkça paranın vadesiz bir hesapta tutulması dinen uygun değildir” yanıtını vermişti.

Uykusuz dergisi, kapağında Diyanet'in son fetvasını eleştirdi.

İşte o kapak;


Uykusuz dergisi Uykusuz diyanet

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