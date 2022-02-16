Uykusuz'dan 'Nebati' göndermeli 'altın günü' kapağı
Mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi taşıdı.
Mizah dergisi Uykusuz, vatandaşların ‘yastık altı‘ndaki altınlarını sisteme sokmak için 81 ilde merkezler kurulacağını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi kapağına taşıdı. Uykusuz’un kapağında altın gününe katılan Nebati’nin altınları şu şekilde istediği görülüyor:
"Madem gün yapıyorsunuz, altın ilk bende toplansın."
Bakan Nebati açıklamasında, "2022 mart ayınca 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında da 1500'ün üzerindeki kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Uygulama ile Ahmet amca, Ahmet dayı, bunlar tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak. Tasarruflarını kolay şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme teslim edecekler. Fiziki olarak da talep etmeleri halinde geri alabilecekler. Altınların karşılığı TL ile altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer koruması sağlayacaklardır. Fiziki altın teslim noktaları bankalar olacak" ifadelerine yer vermişti.
Uykusuz'un kapağı şu şekilde:
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