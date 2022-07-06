Uykusuz'dan 'Açlık sınırı' kapağı
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına açlık sınırını taşıdı.
Haftalık mizah dergisi Uykusuz, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in “Açlık sınırı 3 bin 600 – 4 bin lira arasında” sözlerini kapağına taşıdı.
Dergi kapakta, simitle beslenen, açlık sınırında bir martı karikatürü paylaştı.
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