Uykusuz'dan 'Pınar Gültekin' kapağı: 'Daha fazla indiremedim'

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı’ya verilen müebbet hapis cezasının haksız tahrikle 23 yıla indirilmesini kapağına taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 11:38
Uykusuz'dan 'Pınar Gültekin' kapağı: 'Daha fazla indiremedim'
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Muğla’da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i katleden, Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza daha sonra ‘haksız tahrik’le 23 yıla indirildi. Söz konusu karar kamuoyunda büyük tepki çekti. Uykusuz Dergisi de son sayısında mahkeme kararını kapağına taşıdı.

Uykusuz’un kapağında hakim ve Cemal Metin Avcı’nın karikatürü yer aldı. Hakimin ise “Daha fazla indiremedim” dediği görülüyor.


Uykusuz Pınar Gültekin haksız tahrik Cemal Metin Avcı
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