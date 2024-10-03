Yayınlanma: 03.10.2024 - 18:26

Güncelleme: 03.10.2024 - 18:26

Danimarka’da düzenlenen Avrupa Sürdürülebilir Kentler Konferansı’nda bulunan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Antalya ziyaretinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP’li belediye başkanları ile görüşmesinin ardından gazetecilerin Ümit Uysal’ın genel başkanlığa adaylığı olarak yorumlanan “En üst düzeyde göreve hazırım” sözlerini sorması üzerine verdiği “Aday gösterildiğinde söylediği güzel söyleri bana ancak annem söylemiştir” cevabını sosyal medya hesabında yorumladı.

Uysal, “CHP geleneğinde aday gösterme kararları bir alışveriş değildir” dedi.

Uysal’ın açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e partimizin ve Türkiye’mizin geleceğiyle ilgili kaygılarımı ifade ettiğim 26 Eylül tarihli açıklamam hakkındaki düşüncesinin sorulduğunu, bunun üzerine kamuoyu önünde “Aday gösterildiğinde söylediği güzel sözleri bana ancak annem söylemiştir” şeklinde bir ifade kullandığını üzülerek öğrendim. Partililerin birebir iletişimlerini doğru- yanlış ifşa ederek kamuoyu önünde birbirlerini rencide etmeye kalkışmaları çok sakıncalı sonuçları olabilecek bir iletişim düzeyidir. Cevap vermek zorunda kaldığım için üzgünüm. CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan bir kişiyi yalanlamış olmak istemem. Adaylık atamamı ifade ettiğinde kendisine teşekkür beyan ettiğim doğrudur. 1 Şubat 2024 Perşembe günü, aday belirleme takviminin bitmesine kısa bir süre kalan beni makamına davet etmiştir. Görüşmemiz 20-25 dakika kadar sürmüştür. Muratpaşa Belediye başkanlığı için yeniden aday gösterileceğimi ifade etmiş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandırmak için elimden geleni yapmam konusunda uzun uzun telkinde bulunmuştur. Bunu yapmam halinde politik geleceğimle ilgili ilginç vaatler ifade etmiştir. Ben de her hâlükârda ve her noktada partimin kazanması için zaten çalıştığımı ve hep çalışacağımı beyan etmişimdir. Adaylık öncesinde tek görüşmemiz budur. Kendisinin de konuşmasının başında belirttiği gibi CHP geleneğinde aday gösterme kararları bir alışveriş değildir. “en seni aday gösterdiğim, doğru bildiğini ifade edemezsin, sen parti içi görevlere talip olamazsın” yaklaşımı CHP geleneğinde yoktur. Sayın Özel’in geçen kurultayımızda kendi adaylığı da buna örnektir.

Aday belirlemeler partinin azami oyu alabilmesi esas alınarak gerçekleşir. Ayrıca parti içi görüş ayrılıkları, partinin Türkiye’nin geleceği için beraber davranmasına engel değildir.

Kurultayda farklı tercihte bulunmuş olmama rağmen, seçildiği andan itibaren Genel Başkanımız olarak Türkiye’nin geleceği mücadelesi kapsamındaki karar ve eylemlerinde kendisine destek verme konusunda bir üye olarak üzerime düşen bütün görevleri yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Bu durum parti için demokratik hakların kullanımına asla engel değildir.”