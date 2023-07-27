Uyuşmazlıkta arabuluculuk dönemi: 'Almanya'dan oğlum gelecek' sözü tarihe karışıyor

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:17

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:17

1 Eylül'den itibaren ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında arabuluculuk sistemi uygulaması resmen başlayacak. Bu alanda arabuluculara eğitim veren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tüketici, Aile, Eşya, Miras, Kira uyuşmazlıkları Uzmanı Bahadır Demir uygulama hakkında bilgiler verdi.

“EN FAZLA 3 HAFTADA TAMAMLANABİLECEK”

Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Demir, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla, kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'den itibaren tarafların dava açmadan önce arabulucuya başvurmasının zorunlu hale getirildiğini belirterek, "Kira zorunlu arabuluculuk yöntemiyle, tarafların karşılıklı rızasıyla uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. Böylece kira uyuşmazlıklarında mahkemelere gitmeden barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması ve ev sahibiyle kiracı uyuşmazlıkların derinleşmemesi sağlanacaktır. Kira artış oranı bir yıllığına yüzde 25 ile sınırlandırılsa da uygulamada bazı ev sahiplerinin bunun üzerinde artış yapmak istediğine şahit oluyoruz. Konut kiralarındaki bu talepler kiracılar ile mülk sahipleri arasında anlaşmazlığa neden olmaktadır. Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk yöntemiyle bu yöndeki davaların sayılarının azalması hedeflenmektedir. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk görüşmeleri üç haftada tamamlanacaktır. Ancak zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecektir. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde taraflar yine mahkeme yoluna gidebilecekler" dedi.

'ÖNCE ARABULUCU, SONRA MAHKEME'

Arabuluculuk sürecini taraflardan her ikisinin de başlatabileceğini belirten Demir, "Örneğin, 'Almanya'dan oğlum, kızım gelecek, evimden çık' diyen ev sahibinin bu talebi karşılık görmezse öncelikle arabuluculuğa başvurması zorunlu hale gelmiş oldu. Arabuluculuk görüşmeleri neticesinde şayet, arzu edilen sonuca varılamazsa taraflar mahkeme yoluyla ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını yine açabilecekler. Tarafların arabuluculuk görüşmelerine katılımı zorunludur. Ancak bu katılım vekaletle de sağlanabilir. Taraflardan herhangi birinin bir mazeret ve gerekçe bildirmeden arabuluculuk toplantısına katılmaması durumunda ise arabulucu anlaşamama yönünde bir tutanak düzenleyecek ve daha sonra yine dava yolunda taraflar gidebileceklerdir. Müracaatlar adliyelerdeki ara buluculuk bürolarından ücretsiz olarak yapılabilecek olup başvurularda yargı gideri, harç, tanık bilirkişi ücreti gibi herhangi bir ödeme yapma zorunluluğu da bulunmayacaktır" diye konuştu.