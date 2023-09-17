Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronunun sağ kolu, yurtdışına kaçarken Büyükçekmece'de yakalandı

Ev hapsi kararıyla 15 Eylül'de cezaevinden çıkan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan yurt dışına kaçmaya çalışırken Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Bignan çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 18:02
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronunun sağ kolu, yurtdışına kaçarken Büyükçekmece'de yakalandı
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın 13 Haziran Salı günü Isparta'da yakalanarak tutuklanmıştı.

15 Eylül Cuma günü yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan Bignan, Büyükçekmece'deki evinden kaçma hazırlığında olduğu ihbarını alan polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

YENİDEN TUTUKLANDI

Evinden çıkan Bignan hazır bekleyen araçla kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı. Yeniden gözaltına alınan Bignan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.


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