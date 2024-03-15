Uyuşturucu kullanımı 7 yılda yüzde 192 arttı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı’nın son yayımladığı veriler de uyuşturucu kullanımındaki durdurulamaz artışı gözler önüne serdi.

Verilerden hareketle 2017’de yapılan operasyonlar kapsamında sentetik ecza tableti şeklinde ele geçirilen uyuşturucu miktarı toplam 73 binken son yapılan operasyonlarda bu sayının 14 milyon 101 bine ulaştığı görüldü.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bu artışı Meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

‘İKTİDAR İZLİYOR’

Köy ve kırsal kesimlerde de milyonlarca sentetik ecza tabletinin ele geçirildiğini vurgulayan Emir, “Veriler, uyuşturucunun, ülkenin her yerinde ne kadar yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Jandarma bölgesinde uyuşturucu ile ilgili 2017 yılında 11 bin 305 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerin sayısı 2023 yılında 38 bini geçmiş durumda. Aynı yedi yıllık dönemde yakalanan metamfetamin miktarı da yaklaşık 10 kat artmış durumda. İktidar ise verilerin ortaya koymuş olduğu bu korkunç tabloyu izlemekle yetiniyor” dedi.

Emir, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“Türkiye genelinde 2023’te yakalanan sentetik ecza tableti sayısı kaç? 2023 yılı içerisinde kaç şüpheli yakalandı, kaçı hakkında dava açıldı? Sentetik ecza tableti kullanımı nedeniyle kaç kişi hastaneye başvurdu, kaç kişi yaşamını yitirdi?”

