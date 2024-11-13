Uyuşturucu kuryesini ayağındaki büyük ayakkabılar yakalattı!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 10:00

İran’dan Türkiye’ye geçen uyuşturucu kuryesi Sadegh Yasamı (29), Iğdır’da spor ayakkabısının tabanına sakladığı 61 parça halinde toplam 369,73 gram metamfetamin ile yolcu otobüsüne bindi. Kars’tan Trabzon’a uyuşturucu taşınacağı bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır-Kars karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi.

BÜYÜK SPOR AYAKKABI ELE VERDİ

Narkotik ekipleri operasyon düzenlendiği otobüste yolcu olarak bulunan Sadegh Yasamı'nın üzerinde arama yaptı. Arama yapan polis, şüphelinin spor ayakkabıların büyük olduğunu fark etti. Şüpheliden spor ayakkabılarını çıkarmasını isteyen polis, yaptığı aramada spor ayakkabının taban astarının altına saklanan uyuşturucuyu ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Spor ayakkabısının tabanına saklanmış 61 parça halinde toplam 369,73 gram metamfetamin ile yakalanan kurye Sadegh Yasamı, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasamı, çıkarıldığı mahkemece “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.