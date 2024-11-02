Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanırken yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçtan uyuşturucu kullanma aparatı ele geçilirken, araç sürücüsünün sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanırken yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 11:01

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Güzelçamlı Mahallesi’nde asayiş ve trafik ekiplerince gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında U.T. isimli şüpheli şahsın sürücülüğünü yaptığı araç şüphe üzerine durduruldu.

Araç içerisinde yapılan kontrolde, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araç sürücüsü U.T.’nin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, şüpheli şahsa adli işlem ile birlikte 34 bin 746 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Kuşadası

İlgili Haberler

Kuşadası'nda, otomobilde 13 kilogram skunk ele geçirildi

Kuşadası'nda, otomobilde 13 kilogram skunk ele geçirildi
Kuşadası’nda 14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kuşadası’nda 14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Kuşadası’nı Cumhuriyet Bayramı coşkusu sardı

Kuşadası’nı Cumhuriyet Bayramı coşkusu sardı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler