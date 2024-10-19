Kuşadası'nda, otomobilde 13 kilogram skunk ele geçirildi

Aydın'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 13 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası'nda, otomobilde 13 kilogram skunk ele geçirildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:20

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli iki otomobile teknik ve fizik takip başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrasında, ilçe girişinde durdurulan otomobillerde arama yapıldı. Polis ekipleri, bir otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 12 kilo 935 gram skunk ele geçirilirken, araçlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Etiketler: #Kuşadası

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