Kuşadası'nda, otomobilde 13 kilogram skunk ele geçirildi
Aydın'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 13 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli iki otomobile teknik ve fizik takip başlattı.
Yapılan çalışmalar sonrasında, ilçe girişinde durdurulan otomobillerde arama yapıldı. Polis ekipleri, bir otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 12 kilo 935 gram skunk ele geçirilirken, araçlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: #Kuşadası
En Çok Okunan Haberler
-
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- İşte 'Yenidoğan çetesi' liderinin ilk ifadesi!
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- İşletme, iade taleplerini durdurdu
- Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- Yenidoğan çetesi lideri YouTube programına bile katılmış