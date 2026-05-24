‘Uyuşturucu operasyonu’ adı altında eğlence mekânlarının kapatılmasına tepki: 'Yaşam tarzına kilit'

İstanbul Kadıköy’de peşpeşe yapılan polis baskınlarının ardından, 10’dan fazla eğlence mekânının kapısına kilit vuruldu. Mekân sahipleri, aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamasına karşın “uyuşturucu ticareti yapmakla” suçlandıklarını ileri sürüyor.

İlçe sakinleri ve esnaf bu denetimlerin genel bir “yaşam tarzına müdahale” olduğunu ve tüm bu yaşananların rıhtıma açılması planlanan cami projesi ile ilgili olduğunu iddia ediyor.

Öte yandan rant iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Tüm yaşananları Kadıköy esnafına sorduk.

‘ESNAF ZOR DURUMDA’

Cumhuriyet’e konuşan Kadıköy Esnaf Meclisi kurucularından Serdar Bal, “İşletmeci arkadaşlarımız mahkemeye gerekli itirazlarını yaptılar. Bu insanlar ve mekânlar uyuşturucu ile mücadele edecek samimiyette. Zaten Kadıköy halkı da böyle bir kötülüğe izin vermez. Öyle ki şimdi ne kadar süre ile kapalı olacağı belli olmayan bu mekânlarda çalışan arkadaşlarımız da bir anda işsiz kaldı. Kiraları, çocuklarının masrafı derken gerçekten durduk yere zor bir duruma düştü” diyerek esnafın düştüğü durumdan söz etti.

Operasyonla kapamanın siyasi olduğunu ileri süren Bal, “Sansasyonel operasyonlar yerine keşke sorunun ana kaynağına inilse sonuna kadar herkes destek verecek durumda. Görüyoruz ki bu operasyonlar, rıhtımda açılacak cami projesi ile ilgili” dedi.

İŞSİZ KALAN ÇALIŞANLAR

Kadıköy Kent Dayanışması kurucularından Üzeyir Uludağ da “Operasyonların bu döneme denk gelmesinin, Kadıköy’de planlanan rıhtımdaki cami ile doğrudan ilgili olduğunu düşünüyoruz. Uyuşturucu ile ilgili önlem almak isteselerdi yıllar önce başlanırdı. Siyasi olduğu ortada” diyerek siyasi görünen bu operasyonlarla Kadıköy’ün demografik yapısının değişmesindeki tehlikeye dikkat çekti.

Uludağ, “Kadıköy, insanların özgürlük ve eğlence alanı. Çeşitli grupların, oluşumların kendini ifade ettiği bir semt. Ve bir o kadar kimsenin kimseye zararının dokunmadığı bir yaşam alanı. İktidarı da rahatsız eden bu bence. Yoksa buradaki esnaf ve halk başta olmak üzere zaten uyuşturucuya karşı. Biz karşıyız. Böyle bir ekonomide, her geçen gün görünen baskıda bu şekilde kapatılmamalı mekânlar. İnsanlar işsiz kaldı, daha rasyonel adımlar atılabilirdi. Hem gençlere gözdağı hem işletmelere”dedi.

Kapatılan mekânlar şimdilik kapılarında mühürle sessizliğini koruyor. Kadıköy esnafı, halkı ve eğlence için gelen gençler siyasi gördükleri bu operasyonlara tepkili.