Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda, 360 sentetik ecza hap, 51 gram eroin, 34 gram sentetik esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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