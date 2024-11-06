'Uyuşturucu' paketleme tesisine çevrilen eve operasyon: 1 gözaltı

Adana’nın Seyhan ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 920 gram kokain, 12 bin 992 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde preslemesinde kullanılan makine ele geçirildi. Evin uyuşturucu paketleme tesisine çevrildiği belirlenirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

'Uyuşturucu' paketleme tesisine çevrilen eve operasyon: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:54

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi’ndeki bir evi uyuşturucu paketleme tesisi olarak kullandığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler söz konusu adrese operasyon yaptı.

Yapılan operasyonla Barış B. isimli şahıs yakalanırken, evde 1 kilo 920 gram kokain, 12 bin 992 adet uyuşturucu hap, 96 gram esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu madde preslenmede kullanılan basım makinesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 70 TL ele geçirildi.


Etiketler: #Adana

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