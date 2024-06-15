Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 15.06.2024 - 13:13

Güncelleme: 15.06.2024 - 13:13

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında Fındıklı'da şüpheli hareketlerde bulunan B.Ö. ve M.K'yi yakaladı.

Uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 616 gram uyuşturucu ve 14 bin 130 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.