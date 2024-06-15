Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 13:13
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında Fındıklı'da şüpheli hareketlerde bulunan B.Ö. ve M.K'yi yakaladı.

Uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 616 gram uyuşturucu ve 14 bin 130 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Maltepe haberleri uyuşturucu haberleri uyuşturucu operasyonu haberleri

İlgili Haberler

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon!
Europol, Dubai ve Türkiye’den yönetilen uluslararası uyuşturucu kartelini çökertti

Europol, Dubai ve Türkiye’den yönetilen uluslararası uyuşturucu kartelini çökertti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler