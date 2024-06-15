Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında Fındıklı'da şüpheli hareketlerde bulunan B.Ö. ve M.K'yi yakaladı.
Uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 616 gram uyuşturucu ve 14 bin 130 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Siirt'te hasat başladı: Suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- Şimşek'in yeni vergi paketi belli oldu
- 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma
- AKP’nin yeni anayasa formülü masada
- 635 bin TL'ye satılan daire gündem oldu
- AKP'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu