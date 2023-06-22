Sokak röportajında konuşan kadın şoke etti: 'Peygamberimiz Tayyip Erdoğan'

Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:03

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:46

İstanbul Eminönü'nde "Kanal Dünya" adlı Youtube kanalının sokak röportajında bir kadının sözleri şaşkınlık yarattı.

"BİZ ERDOĞAN'A TAPIYORUZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'peygamber' olduğunu iddia eden kadın, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamberimiz Tayyip Erdoğan. Muhammed'den sonra o geldi. Başka peygamberimiz yok. Tayyip Erdoğan peygamberimiz. Peygamberimiz ona tapıyoruz. Ona tapıyoruz biz. Öyle diyeceğiz öyle. Peygamberimiz Muhammed, tövbe tövbe sümme haşa. Bizim peygamberimiz Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan peygamberimiz. Ona tapıyoruz biz ona."

Çevredeki yurttaşlar da kadının sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.