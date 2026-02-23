'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Test sonucu çıkan Barış Murat Yağcı, Survivor'a geri döndü

Ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında komedyen Hasan Can Kaya ve şarkıcı Reynmen'in olduğu 11 isim gözaltına alınmıştı.

Listede Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın da yer aldığı öğrenilmişti.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Survivor'dan diskalifiye edilen Barış Murat Yağcı, havalimanında gözaltına alındı.

Yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Barış Murat Yağcı, Dominik'ten apar topar Türkiye'ye dönerek İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yağcı'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Barış Murat Yağcı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yağcı'nın sonucu negatif çıktı.

YARIŞMAYA GERİ DÖNDÜ

Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor 2026'ın yeni bölüm fragmanında ağladığı görülen Barış Murat Yağcı, "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım, özür dilerim" ifadelerini kullandı.