Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Bilal Hancı ve İbrahim Barut’un test sonucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, tutuklu şüpheli sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, oğlu İbrahim Barut’un gözaltına alınmasıyla ilgili sessizliğini bozarak Patronlar Dünyası'na açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Oğlumun uyuşturucuyla işi olmaz. Ne uyuşturucusu? İlaç bile içmez. Sigarası bile yok. Bu konularda çok hassastır. Adli süreç devam ediyor. Bugün veya yarın serbest bırakılmasını bekliyoruz. Çok üzgünüz, böyle bir nedenle gündeme gelmesinden.”