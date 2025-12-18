Uyuşturucu soruşturmasından yakalaması var… Mert Vidinli: ‘Mutluluğu seçmek her zaman kolay değildir’

Uyuşturucu operasyonunda şüpheli olarak gözaltı kararı verilen Mert Vidinli ve Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında yakalama kararı çıktı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Mert Vidinli sosyal medya hesabından paylaştı.

Vidinli şunları yazdı:

“Albert Camus'nün söylediği gibi, mutlu olabilmek için bazen başkalarıyla fazla ilgilenmemek gerekir. Ama bugün dönüp baktığımızda, bambaşka bir yerde duruyoruz. Artık birçok insan, kendi hayatındaki boşluğu başkalarının acılarıyla dolduruyor. Bir felaket, bir düşüş, bir kayıp. Başkasının yaşadığı üzüntü, bazılarına garip bir rahatlama hatta mutluluk veriyor. Bu, zamanla genetik kodlarımıza işleyen tehlikeli bir alışkanlığa dönüştü.

Oysa insanın doğası mutlulukla mutsuzluk arasında gidip gelmektir. Hayat, bu iki duygu arasında salınarak akar. Ama mutluluğa daha yakın durmak bir tercihtir. Her sabah nefes aldığını fark etmek, sağlığının yerinde olduğunu bilmek, hâlâ ayakta olduğunu görmek. Bunların her biri insanı mutluluğa biraz daha yaklaştırır.

Mutluluğu seçmek her zaman kolay değildir. Bazen zor gelir, bazen insanın içi buna direnç gösterir. Ama uzun vadede kazandıran tek seçimdir. Başkasının acısına bakarak değil, kendi iç dünyanı temizleyerek mutlu olabilirsin.

Zihnini temiz tut.

Kalbini temiz tut.

Ruhunu temiz tut.

Bedenini temiz tut.

İşte o zaman mutluluk, düşündüğünden çok daha yakında durur.”